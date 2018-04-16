T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: ABD, ekonomimize karşı açıktan saldırganlık gösteriyor

"Bu konuyla ilgilendiğimizi doğrulayabilirim"

16 Nisan 2018 13:24

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Rusya ekonomisine karşı açıktan bir saldırganlıkta bulunduğunu söyledi.

Washington'ın yaptırımlarına karşılık vermeye yönelik olarak yasa tasarısının da çok geçmeden kabul edileceğini ifade eden Ryabkov, tasarının ne zaman kabul edileceğinin henüz belli olmadığını da ekledi.

Rus milletvekilleri geçen hafta ABD menşeli ilaç, tütün, tarım ürünleri ve alkollü ürünlerin yasaklanmasını öngören bir kanun teklifinde bulunmuştu.

Ryakov G20 ve BRICS ülkeleriyle ABD'nin yaptırımlarını konuştuklarını şu sözlerle ifade etti: "ABD'nin her yönde ve birçok ülkeye uyguladığı ölçüsüz yaptırımlar çerçevesinde uluslarası pazarların nasıl işleyeceği konusunu müttefiklerimizle, BRICS ve G20'deki meslektaşlarımızla görüşüyoruz."

Moskova'nın BRICS ve G20'li partnerleriyle dolara olan bağımlılığın azaltılması konusunu ele alıp almadığı sorusunu yanıtlayan Ryabkov, "ABD'nin bu anlamda dünyanın en büyük rezerv sahibi olarak dolar üzerindeki statüsünü kötüye kullanması da bu görüşmelerde ele alınıyor. Şimdilik detay vermeyi doğru bulmuyorum. Zira Rusya'ya ekonomi açısından yürütülen bu açık saldırganlık koşullarında detayları vermek bize zarar verebilir. Ancak bu konuyla ilgilendiğimizi doğrulayabilirim" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

rusyaabdhaberaçıklamasaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24