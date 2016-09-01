Rusya: ABD destekli muhalifler, teröristlerle ayrışmalı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry telefonda Suriye'yi görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler ve terörist gruplarla mücadeledeki işbirliği konuları değerlendirildi.

Görüşmede Lavrov'un, ABD ile bağlantılı muhalif grupların, terörist gruplardan ayrışması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran'ın Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya'nın Halep için anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.

Ryabkov, "Halep anlaşması konusunda birkaç adım uzaklıkta olduğumuzu umut ediyorum. Askeri yetkililer önümüzdeki saatlerde nihai bir anlaşma sağlamak üzere tekrar bir araya gelecek. Henüz anlaşma sağlanmadı.” ifadelerini kullandı.