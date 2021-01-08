Rusya, "ABD demokrasisini" eleştiriyor: "Dibe vurdular, topallıyorlar"

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Rusya'da siyasetçiler, Washington'daki Kongre binasını Donald Trump yanlısı protestocuların basmasının ardından ABD demokrasisinin "durumunu" eleştirmeye başladı.

Rus Parlamentosu'nun üst kanadının dış ilişkiler komitesinin başkanı Konstantin Kosaçyov, "Seçimleri kaybeden tarafın elinde kazananı suçlayacak kadar çok şey var. Belli ki artık ABD iki ayağıyla da topallıyor" dedi.

Kosaçyov, "Demokrasi şöleni bitti. Maalesef dibe vurdu. Bunu kötü niyetli bir şekilde söylemiyorum" diye konuştu ve ekledi; "ABD artık rotayı belirlemiyor ve belirleme hakkını da kaybetti. Daha da önemlisi bunu başkalarına dayatma hakkını da kaybetti".

Parlamentonun alt kanadının dış ilişkiler komitesi lideri Leonid Slutski de, "ABD artık diğer ülkelere seçim standartları dayatamaz. 'Demokrasinin deniz feneri' olma iddialarını kaybettiler" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da ABD'de Kongre'nin Joe Biden'ın başkan seçildiğini tescil ettiği süreçle ilgili "ABD'deki 'arkaik' seçim sistemi, demokratik standartlara uygun değil" dedi.

Çarşamba günü Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı.