Rusya: ABD, Afganistan'daki sığınmacıları geçici olarak Orta Asya ülkelerine yerleştirmeye çalışıyor; bu insanlara zaten güvenlik kontrolü yapılmadı mı?

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD güçlerinin Taliban'dan kaçan Afganistan vatandaşlarını hala Moskova'yla yakın ilişkileri olan Orta Asya'daki eski Sovyet cumhuriyetlerine 'göndermeye' çalıştığını söyledi.

Macaristan ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Lavrov, "ABD, eskiden kendi güçleriyle çalışmış Afganları alması için birkaç Orta Asta ülkesini ikna etmeye çalışıyor" dedi.

Lavrov'un iddiasına göre ABD, bu kişilerin sadece vize süreçleri noktalanana kadar burada kalacağını söyledi.

ABD'yi Orta Asya ülkelerine saygı göstermemekle suçlayan Lavrov, "ABD güçlerine çalışan Afganlar için tahminen en ufak detayına kadar güvenlik incelemesi yapılmıştır. Neden bu insanlara vize vermek için 2 ay daha beklemeniz gerekiyor" diye sordu.

Afganistan'ın Taşkent Büyükelçiliği'ne göre Özbekistan'a yaklaşık bin 500 Afgan vatandaşı geçti ve bu kişiler sınır yakınlarına kurulan çadırlarda kalıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçen hafta Batı ülkelerinin Orta Asya ülkelerine geçici olarak sığınmacı göndermeye çalıştığını söylemiş ve duruma tepki göstermişti.