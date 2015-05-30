Rusya 89 Avrupalı politikacının ülkeye girişini yasakladı

Alman milletvekili Karl-Georg Wellmann'ın Rusya'ya girişine izin vermeyen Rusya, ülkeye girmesi yasaklı politikacıların listesini genişletti. Rusya, aralarında 9’u Alman olmak üzere 89 Avrupalı politikacı ve üst düzey askeri yetkiliyi kara listeye aldı.

Ahmet Yıldırım’un DHA’da yer alan haberine göre, Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) Federal Meclis Üyesi Karl-Georg Wellmann, geçtiğimiz Pazar günü, Moskova'nın Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda polis tarafından engellenmişti. Wellmann’ın Rusya’ya girişinin Kasım 2019’a kadar yasak olduğu açıklanmıştı. Bild gazetesinin Rus kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre Putin, Wellmann’ın dışında 88 Avrupalı yetkilinin daha Rusya’ya girişini yasakladı.

Yasaklı alman politikacılar

Rusya’ya girişi yasaklı Alman politikacılar arasında Hıristiyan Birlik Partileri Parlamento Grup Başkanvekili Michael Fuchs, AB Parlamentosu Yeşiller Grupbaşkanvekili Rebecca Harms, Yeşiller’den Daniel Cohn-Bendit, Alman Savunma Bakanlığı Müsteşarı Katrin Suder, Alman Hava Kuvvetleri Müfettişi ve Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi CSU’lu politikacı Bernd Posselt bulunuyor.

AB’li politikacılar arasında

Rusya’ya girişi yasaklı Avrupalı politikacılar arasında ise, İngiltere eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Malcolm Rifkind, Belçika eski Başbakanı ve AB Parlamentosu üyesi Guy Verhofstadt, Çek politikacı ve eski dışişleri bakanı Karel Schwarzenberg, Letonya eski Dışişleri Bakanı ve eski Avrupa Komiseri Sandra Kalniete, İngiliz diplomat ve istihbarat servisi MI6 eski başkanı Robert John Sawers, Estonya Adalet Bakanı Urmas Reinsalu, İngiltere eski Başbakan Yardımcısı Nick Clegg, Polonya eski başbakanı ve Avrupa Parlamentosu eski başkanı Jerzy Buzek gibi önemli isimler bulunuyor.