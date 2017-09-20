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Dünya

Rusya: 850 Fetih el Şam militanı öldürüldü

"Fetih El Şam saldırısının arkasında ABD istihbaratı var"

20 Eylül 2017 23:05

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Rusya ve Suriye ordularının İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde saldırı düzenleyen yaklaşık 850 Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra) militanını öldürdüğünü açıkladı.

Sputnik'in haberine göre basın toplantısı düzenleyen Rudskoy, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin ve Suriye ordusunun düzenlediği operasyon sonucunda İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine saldırı düzenleyen yaklaşık 850 Fetih el Şam militanı öldürüldü. Operasyon sonucunda 187 tesis, 11 tank, 4 muharebe aracı, 46 arazi aracı, 5 havan mermisi, 20 nakliye aracı ve 38 silah deposu imha edildi" dedi.

 

"Karşı saldırı düzenlendi"

 

Rudskoy, Suriyeli birliklerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle karşı saldırıya geçtiğini ve bölgede yeniden kontrolü ele geçirdiğini belirtti. 

Rudskoy, İdlib'e saldıran teröristlerin gerilimi azaltma bölgesinde görev yapan Rus askeri polis birliğini kuşatma altına aldığını aktardı. 

 

"  Rus Özel Kuvvetler mensubu 3 asker yaralandı"

 

Rus askeri-polislerini teröristlerin kuşatmasından kurtarmak için operasyon düzenlendiğini bildiren Rudskoy, operasyonda hayatını kaybeden olmadığını, 3 Rus özel kuvvetler askerinin yaralandığını aktardı.

 

"Fetih El Şam saldırısının arkasında ABD istihbaratı var" 

 

Bu arada Rudskoy, Fetih el Şam saldırısının hükümet güçlerinin Deyr ez Zor'un doğusuna ilerleyişini durdurmak amacıyla ABD istihbaratı tarafından planlandığını belirtti.

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