Rusya 8 yıldan sonra bütçe açığı verdi

Rus hükümetinin, 2009 yılı için küresel ekonomik krizi göz önünde bulundurarak bazı değişiklikler yaptığı yeni bütçe taslağında, 8 yıl aradan sonra ilk kez açık verildi.



Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Evra Nabiullina, dün Rus hükümetinin onayladığı taslakta, 8 yıl aradan sonra ilk defa bütçe açığıyla karşılaştıklarını söyledi.



Taslağın onaylanmak üzere en kısa sürede Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya gönderileceğini söyleyen Nabiullina, yeni bütçe taslağına göre gelirlerin yüzde 39'luk düşüşle 6,7 trilyon rubleye (201 milyar dolar), giderlerin de yüze 7'lik artışla 9,6 trilyon rubleye (288 milyar dolar) yükseleceğini kaydetti.



Nabiullina, bütçede oluşacak 87 milyar dolarlık açığın da Rezerv Fonu'ndan karşılanacağını ifade etti.



Rusya'dan yurtdışına sermaye çıkışının bu yıl 80 milyar dolar civarında olmasını beklediklerini belirten Nabiullina, bu rakamın geçen yıldan daha düşük olduğuna dikkati çekti.



Nabiullina, 10 Nisan'da hükümete, krizle mücadele için bir program taslağı sunacaklarını belirterek, "Program taslağındaki tahminler onaylandı ve taslak daha ileri tartışmalar için temel olarak alınacak. Bu taslağı da hükümete 10 Nisan'da sunacağız" dedi.



Rusya Maliye Bakanı Aleksiy Kudrin, geçen hafta yaptığı açıklamada, geçen yıl Rusya'dan yurt dışına çıkan paranın 130 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, bu yıl yurt dışına nakit çıkışının 100 milyar doları geçmeyeceğini söylemişti.



