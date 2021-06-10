Rusya 8 ülkeyle uçuşları yeniden başlatıyor; listede Türkiye yok

Rusya'nın 10 Haziran'dan itibaren Avusturya, Macaristan, Lübnan, Lüksemburg, Mauritius, Fas, Hırvatistan ve Arnavutluk ile uçuşları yeniden başlatacağı bildirildi.

Rusya, daha önce Koronavirüs tedbirleri kapsamında askıya aldığı Avusturya, Macaristan, Lübnan, Lüksemburg, Mauritius, Fas ve Hırvatistan ile düzenli uçuşları 10 Haziran'dan itibaren yeniden başlatma kararı aldı. Arnavutluk ile düzenli uçuşların yanı sıra, charter seferlerin düzenlenmesine de izin verilecek.

Rusya ayrıca, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Yunanistan, Mısır, Katar, Sırbistan, Tacikistan ve Özbekistan'a olan uçuş sayılarını da artıracak.

Rusya, Mart 2020'de Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ülkeyle askıya aldığı uçuşları, Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin onay vermesiyle Mayıs 2021'de yeniden başlatmıştı.

Türkiye-Rusya arasındaki görüşmeler sürüyor

Türkiye, salgın nedeniyle uçuşların başlatıldığı ülkeler arasında yer almamıştı. Türk ve Rus yetkililer uçuşları başlatmak için mayıs ayında beri görüşmelerini sürdürüyor.

Son olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uyguladığı uçuş yasağını kaldırılmasına yönelik temasların sürdüğünü belirterek, "Görüşmeler olumlu gidiyor. Ruslar ziyaret programı istediler, programı verdik. Randevu bekleniyor. Biz turizmle ilgili gerekli bilgilendirmeleri içeren notlarımızı paylaştık. Ruslar yerinde tespit yapacak" dedi.