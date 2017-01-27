Rusya: 8 Şubat'ta Cenevre'de yapılacak Suriye görüşmeleri ay sonuna ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'de gerçekelecek olan Suriye konulu görüşmelerle ilgili olarak, "8 Şubat'taki görüşmeler ay sonuna ertelendi" dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye görüşmeleri sonrasında tarafların 8 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanması bekleniyordu.

Putin, Trump'la telefon görüşmesi yapacak

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD'nin yeni yönetimi ile Rusya arasındaki ilk telefon görüşmesinin cumartesi günü gerçekleşeceği belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günü telefonla ilk resmi görüşmelerini gerçekleştireceğini söyledi.

İki liderin görüşmesinde Suriye'deki iç savaşın da gündeme gelmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, sığınmacılar için Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması gerektiğini söylemişti.