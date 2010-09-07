-RUSYA: 78 - YENİ ZELANDA: 56 İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası 2. tur maçında Yeni Zelanda'yı 78-56 yenen Rusya, çeyrek finale çıktı. Karşılaşmaya iyi başlayan Yeni Zelanda, Penney, Abercrombie ve Vukona'nın basketleriyle 4. dakikayı 9-2 önde geçti. Rusya, kenardan gelen Mozgov ve Fridzon ile bulduğu basketlerle farkı kapatıp, 8. dakikada (11-11) beraberliği sağladı, ancak ilk periyod 15-13 Yeni Zelanda'nın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta Rusya, düşük şut yüzdesiyle oynayan rakibine üstünlük kurdu. 15. dakika içinde Vorontsevich'in basketiyle 22-21'lik skorla öne geçen Rusya, Yeni Zelanda 4 dakika 34 saniye sayı atamayınca, Monya'nın basketleriyle devrenin bitimine 3 dakika 41 saniye kala farkı 8 sayıya (29-21) çıkardı ve ilk yarıyı 31-27 önde tamamladı. İkinci yarıda daha iyi savunma yapan ve ribauntlarda rakibine üstünlük kuran Rusya, farkı açmaya başladı. Periyodun bitimine 1 dakika 25 saniye kala Ponkrashov'un basketiyle farkı 16 sayıya (51-35) çıkaran Ruslar, son periyoda da 51-40 önde girdi. Son periyodun başında 31. dakika içinde Yeni Zelanda, Penney'in faul atışlarından bulduğu 3 sayıyla farkı 8 sayıya (51-43) indirdi. Ancak rakibinin farkı daha fazla azaltmasına izin vermeyen Rusya, Vorontsevich ve Mozgov'un basketleriyle farkı yeniden açarak, karşılaşmadan 22 sayı farkla 78-56 galip ayrıldı. Rusya, çeyrek finalde ABD ile eşleşti. Karşılaşma öncesi Yeni Zelanda takımı geleneksel ''Haka'' danslarını yaptı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Sasa Paukl xx (Slovenya), David Chambon xx (Fransa), Marcos Fornies Benito xx (Brezilya) Rusya: Bykov xx 5, Fridzon xx 12, Vorontsevich xxx 18, Kaun xxx 6, Monya xx 8, Ponkrashov xxx 9, Mozgov xxx 16, Khvostov xx 4, Voronov x, Kolesnikov x Yeni Zelanda: Tait x 1, Penney xx 21, Vukona xx 2, Cameron xx 4, Abercrombie xx 13, Bradshaw x 2, Frank x, Jones x 7, Fitchett xx 6 1. Periyot: 13-15 Devre: 31-27 3. Periyot: 51-40 5 Faulle Çıkanlar: 33.09 Vukona (Yeni Zelanda), 38.37 Vorontsevich (Rusya)