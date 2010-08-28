-RUSYA: 75 - PORTO RİKO: 66 ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası C Grubu maçında Rusya, Porto Riko'yu 75-66 yendi. Karşılaşmaya Rusya, Bykov, Fridzon, Kaun, Ponkrashov, Monya; Porto Riko ise Ramos, Barea, Arroyo, Peavy, Lee ilk beşleriyle başladı. Karşılaşmanın ilk basketini 2. dakika içindeki hücumların ardından Porto Riko'dan Ramos attı. Periyodun ilk 5 dakikası skor açısından kısır geçti ve Rusya bu süreyi 6-5 önde kapattı. Tarafların birbirlerine karşı fazla üstünlük kuramadığı bu çeyrekte hızlı hücumlarda daha fazla sayı bulan Rusya, 2. periyoda 6 sayı farkla 14-8 önde girdi. Maçın 2. çeyreğinin başında taraflar aradaki dengeyi bozacak bir performans sergileyemedi ve çeyreğin son 5 dakikasına Rusya'nın 22-19 üstünlüğüyle girildi. Porto Riko çeyreğin son 2 dakikasında 27-27 beraberliği yakaladı. Son 2 dakikada Rusya, içerden ve dışarıdan sayı bulurken Porto Riko, 3 sayı çizgisinin dışından bulduğu sayılarla skordaki dengenin bozulmasını engelledi. İlk devreyi Rusya, Ponkrashov'un 3 saniye kala serbest atıştan kazandırdığı 2 sayıyla 36-34 önde bitirdi. Porto Riko, sahanın en kısa ismi olan 1.81 metre boyundaki Barea'nın 3. çeyreğin 2. dakikasında serbest atıştan, daha sonra da boyalı alandan kazandırdığı 4 sayıyla 40-36 öne geçti. Taraflar, çeyreğin son 3 dakikasına 48-48 beraberlikle girdi. Periyodun geri kalan dakikaları karşılıklı sayılarla geçti ve Porto Riko, son çeyreğe 55-54 önde girdi. Çekişme son periyodun ilk 5 dakikasında da devam etti. 35. dakikaya 61-61 berabere girildi. Hücumda umudunu Barea'nın performansına bağlayan Porto Riko, sonraki 2 dakikada sayı üretmeyi başaramadı ve Rusya son 2 dakikaya 72-62 önde girdi. Son 2 dakikada da aynı seyirde devam eden maç 75-66 Rusya'nın galibiyetiyle sona erdi. Maçın en skorer ismi 25 sayı atan Porto Ricolu Barea oldu. Takım arkadaşı Ramos 15, Vassallo 13 sayıyla oynadı. Rusya'da ise 16 sayı atan Monya ve 13'er sayıyla oynayan Kaun ile Voronov takımlarının galibiyetine katkıda bulundular. Salon: Ankara Hakemler: Carl Jungebrand (Finlandiya) xxx, Scott Jason Butler (Avusturya) xxx, Chiristinao Maranho(Brezilya) xxx. Rusya: Bykov 3 x, Fridzon 9 x, Kaun 13 xxx, Ponkrashov 10, Monya 16 xxx, Vorontsevich 8 x, Khvostov x, Voronov 3 x, Mozgov 13 xxx, Kolesnikonv, Porto Riko: Ramos 15 xxx, Barea xxx 25, Arroyo 4 x, Peavy 7 x, Lee x, Vassallo 13 xx, Balkman x, Santiago x, Huertas ?, Diaz 2 x, Rivera? 1. periyot: 14-8 Devre: 36-34 3. periyot: 54-55