-RUSYA: 72 - FİLDİŞİ SAHİLİ: 66 ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda Rusya, Fildişi Sahili'ni 72-66 yendi. Maçın ilk 1.5 dakikası karşılıklı basketlerle geçti. Çeyreğin son 6 dakikasına 6-2 Fildişi Sahili'nin üstünlüğüyle girildi. Rusya, 8. dakikada 12-8 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Rusya, ilk 10 dakikayı 17-12 önde kapattı. İkinci periyot Khvoskov'un 3 sayılık basketiyle başladı. Hücumda iyi organize olamayan Fildişi Sahili, 12. dakikada 22-12 geriye düşmesi üzerine mola almak zorunda kaldı. Fildişi Sahili'nin, hücum ve savunmada dağınık görüntüsünden sıyrılamaması ve Rusya'nın da buna zaman zaman aynı şekilde karşılık vermesi neticesinde, ilk yarı 34-30 Rusya'nın üstünlüğüyle sona erdi. Fildişi Sahili, ikinci devreye savunmada daha derli toplu başladı. Çeyreğin son 7 dakikasına 35-32 Rusya'nın üstünlüğüyle girildi. Fildişi Sahili, Diabate'nin etkili olduğu dakikalarda 37-36 ile farkı bire kadar indirdi. Fildişi Sahili, iyi başladığı çeyreği savunmada verdiği ribaundlar sonucunda kötü bitirdi ve ilk 30 dakika 53-44 Rusya'nın üstünlüğüyle sona erdi. Maçın son 4 dakikasına 63-54 Rusya'nın üstünlüğüyle girildi. Son 2 dakikaya, atılan karşılıklı sayıların ardından 66-55 Rusya'nın üstünlüğüyle geçildi. Maçın bitimine 40 saniye kala çalınan teknik faulle ümitlenen ve farkı 68-64 ile 4 sayıya indiren Fildişi Sahili, 20 saniye kala kaptığı topla durumu 68-66'ya getirdi. Ancak Fildişi Sahili'nin son 20 saniyedeki çabası galibiyet için yeterli olmadı ve karşılaşmayı 72-66 Rusya kazandı. Salon: Ankara Hakemler: Belosevic Ilija xx (Sırbistan), Fernando Rocha xx (Portekiz), Hector Sanchez xx (Venezuela) Rusya: Bykov x 5, Fridzon xx 9, Kaun xx 13, Ponkrashov x 4, Monya xx 6, Khvoskov x 6, Mozgov xxx 19, Vorontsevich xx 8, Kolesnikov x, Voronov x 2 Fildişi Sahili: Diabate xx 10, Amagou xx, Lamizana xx 14, Edi xx 14, Kone xx 16, Abouo x 2, Konate x 6, Assie x 4, Kale x, N'Diaye x, Tape x 1. periyot: 17-12 Devre: 34-30 3. periyot: 53-44 5 faule çıkan: Edi 39.26 (Fildişi Sahili)