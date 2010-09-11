-RUSYA: 61 - ARJANTİN: 73 İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda klasman maçında Arjantin, Rusya'yı 73-61 yendi. Karşılaşmanın ilk periyodunda Scola, Oberto ve Delfino ile sayı üreten Arjantin, 1. periyodu 15-11 önde geçti. İkinci periyoda Delfino ve Jasen'in basketleriyle 7-0'lık bir seriyle başlayan Arjantin, 12. dakikada farkı 11 sayıya (22-11) çıkardı. Ancak 2 dakikada Monya ile arka arkaya bulduğu 3 tane 3 sayılık basketle 9-0'lık bir seri yakalayan Rusya, 14. dakikada farkı 2 sayıya (22-20) indirdi. Scola ve Delfino ile sayılar bulan Arjantin, ilk yarıda 11 top kaybıyla oynayan rakibi karşısında devreyi 36-33 önde tamamladı. Üçüncü periyoda Delfino'nun sayılarıyla başlayan Arjantin, 21. dakikayı 41-33 önde geçti. Bu dakikadan sonra Mozgov ve Monya ile sayılar üreten Rusya, farkı kapattı ve periyodun bitimine 9 saniye kala Vorontsevich'in basketiyle 52-51 öne geçti. Ancak Arjantin, Leonardo Gutierrez'in süre biterken attığı 3 sayılık basketle 3. periyodu da 54-52 önde tamamladı. Son periyotta Delfino ve Scola'nın basketleriyle farkı açan Arjantin, karşılaşmadan 73-61 galip ayrıldı. Arjantin'de 27 sayı atan Scola maçın en skorer oyuncusu olurken, Delfino ise 26 sayı ile oynadı. Arjantin, 5'incilik maçında 12 Eylül Pazar günü İspanya ile karşılaşacak. Rusya ise 7'ncilik maçında yarın Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Maçın devre arasında FIBA Başkanı Yvan Mainini, son kez Dünya Şampiyonası'nda görev yapan Litvanyalı hakem Romualdas Brazauskas'a altın düdük ödülü verdi. Brazauskas'ı şampiyonada görev yapan diğer hakem arkadaşları da kutladı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Anthony Jordan xxx (ABD), Srdan Dozai xxx (Hırvatistan), Eddie Viator xxx (Fransa) Rusya: Bykov xx 5, Fridzon x 2, Vorontsevich xx 10, Monya xxx 17, Mozgov xxx 10, Khvostov xx 9, Voronov x 3, Zhukanenko x 2, Ponkrashov xx 3, Kolesnikov x Arjantin: Prigioni xxx 5, Delfino xxxx 26, Jasen xx 2, Scola xxx 27, Oberto xxx 10, Gonzalez x, Cequeira x, Kammerichs x, Leonardo Gutierrez x 3, Quinteros x 1. Periyot: 11-15 Devre: 33-36 3. Periyot: 52-54 5 Faulle Çıkanlar: 36.29 Mozgov, 38.42 Monya (Rusya)