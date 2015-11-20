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Dünya

Rusya: 600'den fazla IŞİD'liyi öldürdük

Rusya Savunma Bakanı, Suriye'deki operasyonlarda 23 eğitim kampının, silah ve bomba imalatı yapılan 19 binanın ve 47 silah deposunun kullanılamaz hale getirildiğini söyledi

20 Kasım 2015 23:16

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'nin Der Zor kentindeki bir hedefe cruise füzesi ile düzenlenen operasyonda 600'den fazla IŞİD militanını öldürdüklerini söyledi. Şoygu, yürütülen kapsamlı operasyonda 23 eğitim kampının, silah ve bomba imalatı yapılan 19 binanın ve 47 silah deposunun kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti.

Rusya televizyon kanalı Russia 1'e konuşan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'deki uçak sayısını iki kat artırarak 69'a çıkardıklarını aktardı. Şoygu, "Der Zor'da sadece bir noktaya düzenlenen saldırıda 600'den fazla militan öldürüldü. IŞİDbüyük kayıp verdi" diye konuştu.

IŞİD'e yönelik kara ve hava operasyonlarının yoğunlaşması nedeniyle örgüte katılımda ciddi düşüş yaşandığını da söyleyen Şoygu, bazı IŞİD militanlarının da cepheleri terk ettiğini savundu.

Kasım ayı başında Mısır'da düşen Rus yolcu uçağının IŞİD tarafından düşürüldüğü teyit edildikten sonra Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonları da yoğunluk kazanmıştı.

Kremlin'den gelen son açıklamalarda ise IŞİD'e karşı operasyonlarda ABD ile Rusya'nın işbirliğine girmesi gerektiği ifade ediliyor.

Bugün ABD'li mevkidaşı John Kerry ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Suriye'de ortak operasyonların önemine dikkat çekerek, muhalif gruplar ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında da diyalog kanallarının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

30 Eylül'de Suriye'de hava operasyonlarına başlayan Rusya, yine Suriye'de IŞİD hedeflerini vuran ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle işbirliği yapmıyor.

Rusya ve koalisyon güçleri, sadece havada 'istenmeyen durumların' yaşanmaması için askeri düzeyde teknik bilgi alışverişinde bulunuyor.

 

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