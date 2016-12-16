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Rusya: 6 binden fazla kişi Halep'ten tahliye edildi

Rusya tahliyelerin devam edeceğini de bildirdi

16 Aralık 2016 11:30

Rusya, son 24 saatte Halep'ten 6 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Açıklamada Halep'ten sivil tahliyelerin süreceği de bildirildi. Halep'ten dün 3 bin kişinin tahliye edildiği duyrulmuştu.

Tahliyelerin bugün de devam etmesi bekleniyor.Birleşmiş Milletler halen bölgede yaklaşık 50 bin kişinin beklediğini bildirdi.

İngiliz The Times gazetesi, 'Halep'in kaderi için İran ve Rusya'yı suçluyor' başlığıyla İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın iki ülkenin büyükelçilerini makamına çağırmasını haberleştirdi. 

Daily Telegraph da, 'Halep'ten ilk tahliyeler gerçekleşirken, Boris Moskova'yı azarladı' başlığıyla haberi verdi. Independent gazetesinin savunma ve diplomasi muhabiri Kim Sengupta ise, Londra yönetiminin Suriye'ye IŞİD'e karşı savaşmaları için muhalifleri eğitecek yeni bir ekip gönderdiğini yazdı.

 

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