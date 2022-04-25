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Dünya

Rusya, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

25 Nisan 2022 17:06

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği, 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Almanya'daki temsilciliklerinde görevli 40 çalışanın istenmeyen kişi ilan edildiği anımsatıldı.

Bu nedenle, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr’in bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, Almanya’nın Rusya’daki diplomatik temsilciliklerinde çalışan 40 kişinin 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine ilişkin nota verildi.” ifadesine yer verildi.

 

 
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