Rusya 36 Avrupalı diplomatı sınır dışı edeceğini duyurdu

Hollanda ve Belçika'nın geçen ay Rus diplomatları sınır dışı etmesinin ardından, Rusya da benzer bir karar aldığını duyurdu. 36 diplomata Rusya'yı terk etmeleri için iki hafta verildi.

Hollanda ve Belçika hükümetlerinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almasından sonra benzer bir karar Moskova'dan geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'dan bugün yapılan iki ayrı açıklamada, 15 Hollandalı diplomatın ve 21 Belçikalı diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve ülkeyi terk etmeleri için iki hafta verildiği belirtildi.

Mart ayında, Hollanda 18, Belçika 21 Rus diplomatını “casusluk faaliyeti” gerekçesiyle sınır dışı etme kararı almıştı. Bu kararlara Moskova tepki göstermiş, "Bu hasmane tedbirler cevapsız kalmayacaktır” demişti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana 300'den fazla Rus elçilik personelini sınır dışı ettiği belirtiliyor.