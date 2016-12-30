Rusya 35 ABD'li diplomatı sınırdışı etmeye hazırlanıyor

ABD'nin, Rusya'nın Başkanlık seçim kampanyaları sürecinde çeşitli kurum ve kişilere siber saldırı düzenlediği ve bilgi sızdırdığı iddiaları kapsamında 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararından sonra iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler gerildi.

Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaların ‘'dayanağı olmadığını'' söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Obama hükümetinin aldığı ‘'misilleme önlemleri'' kararının yanıtsız bırakılamayacağını kaydetti.

ABD'nin bu eylemine ‘‘kısasa kısas'' anlayışıyla karşılık vereceklerini açıklayan Lavrov, Dışişleri Bakanlığı'nın 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesi yönündeki teklifini Putin'e ilettiğini söyledi. Lavrov, ‘'Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görevli 31 diplomat ile Saint Petersburg'taki ABD Konsolosluğu'nda çalışan 4 diplomatın ‘istenmeyen kişi' ilan edilmesi isteğini Rusya Devlet Başkanı'nın onayına sunmuştur'' dedi.

Medvedev'den Obama eleştirisi

Öte yandan Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev de Obama hükümetine tepki gösterdi. Medvedev Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘'Aramızdaki bağları yeniden kurma niyetiyle göreve başlayan Obama yönetiminin görev süresini Rusya karşıtı bir sancıyla tamamlaması üzüntü verici'' ifadelerini kullandı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da misillemeye yönelik adımlar atılacağını söyledi. Peskov, Obama hükümetini ‘'hâlihazırda pek de parlak olmayan ABD-Rusya ilişkilerini açık bir biçimde tahrip etmekle'' suçladı.

Zakharova: Obama kara bir lekeyle görevinden ayrılıyor

Yakında görev süresini tamamlayacak olan ABD Başkanı Obama'ya Rusya'dan bir eleştiri de Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova'dan geldi. Sözcü, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada ‘'sekiz yıl boyunca dış politika yapamayan Nobel Barış Ödülü sahibi Obama'nın görev süresini şık bir biçimde noktalamayı dahi başaramadığını, aksine bir kara lekeyle Beyaz Saray'dan ayrıldığını'' yazdı.

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DW/AP/AFP/dpa/SÖ/GA