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BBC Türkçe

Rusya: "Twitter'ın reklam yasağı ifade özgürlüğüne aykırı"

Rusya, ABD merkezli sosyal medya şirketi Twitter'ın Rus yayın organları Russia Today ve Sputnik'in reklamlarını kaldırma kararına tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'bu karara karşılık vereceklerini, bu kararın ulusal ve uluslararası ifade özgürlü

29 Nisan 2018 20:30

Rusya, ABD merkezli sosyal medya şirketi Twitter'ın Rus yayın organları Russia Today ve Sputnik'in reklamlarını kaldırma kararına tepki gösterdi.

Twitter, Perşembe günü Russia Today (RT) ve Sputnik hesaplarından verilen bütün reklamları yasaklama kararı aldığını duyurdu.

Şirket buna gerekçe olarak, "Amerikan istihbarat servislerinin yaptığı araştırma sonucu 2016 yılında düzenlenen Amerikan başkanlık seçimlerine RT ve Sputnik'in Rusya hükümeti lehine müdahale etmeye çalıştığının ortaya çıkmasını" gösterdi.

Twitter, bu bulguya kendilerinin ulaşmadığını ve bu kararın kolay alınmadığını vurguladı. RT ve Sputnik'in Twitter hesapları ise kapatılmadı.

Şirket ayrıca 2011 yılından beri RT'nin reklamlarından elde ettikleri 1,9 milyon doları vatandaşların seçimlere katılımı projesine aktarmayı planladıklarını belirtti.

RT ve Sputnik, bu kararı kınadı.

İngilizce yayın yapan RT, ayrıca Twitter tarafından 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinden önce İngilizce konuşan seçmenlere ulaşmak için daha büyük reklam harcamaları yapmaları yönünde teşvik edildiklerini aktardı.

RIA haber ajansına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı ise 'bu karara karşılık vereceklerini, bu kararın ulusal ve uluslararası ifade özgürlüğü kanunlarına aykırı olduğunu' aktardı.

Aynı zamanda kararın ABD hükümetinin baskısıyla alınmış olduğu vurgulandı.

Twitter, geçen ay Rusya ile ilişkili ve seçimler yönünde propaganda yapan 200 hesabın askıya alındığını duyurmuştu.

açıklamıştı

ABD ise Rusya'nın seçimlere müdahale edip etmediği hakkında soruşturma yürütüyor.

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