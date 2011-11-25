-Rusya: "Suriye'nin diyaloğa ihtiyacı var" MOSKOVA (A.A) - 25.11.2011 - Rusya, Suriye yönetimine yönelik yeni yaptırımlar önerisine karşı çıkarak, Fransa'nın önerdiği "İnsani koridor" için daha fazla bilgiye ihtiyaçları olduğunu açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandır Lukaşeviç, "Mevcut aşamada, ihtiyaç olunan kararlar, yaptırımlar, baskılar değil; aksine Suriyelilerin iç diyaloğa ihtiyacı var" dedi. Lukaşeviç, Rusya'nın Arap Birliği'nin şiddete son verilmesi yönündeki çağrısını desteklediğini ancak bu durumdan dış güçler tarafından desteklenen "radikal muhalefetin" sorumlu olduğunu belirterek, "Bize göre, kaynağı ne olursa olsun en önemli şey koşulsuz olarak şu anda şiddete son vermek ve ülkedeki demokratik reformlar konusunda Suriye içi diyaloğu yoğunlaştırmak gerekiyor" diye konuştu. Suriye'ye yönelik bir askeri müdahalenin kesinlikle kabul edilmeyeceğini ifade eden Lukaşeviç, "Suriye örneğinde, insan hakları hiç bir koşul altında bir başka ülkenin iç işlerine müdahale etmenin gerekçesi olamaz" dedi. Ancak Fransa'nın insani koridor önerisine kapıları tamamen kapatmayan ve Moskova'nın bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğunu söyleyen Lukaşeviç, özellikle neyin tartışıldığı konusu daha fazla netlik kazanırsa bu konuya yeniden döneceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı. Bu arada, dün Moskova'da bir araya gelen Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan (BRIC) ülkeleri diplomatlarının BM desteği olmadan Suriye'ye yönelik bir müdahaleye karşı çıktığı vurgulandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, BRIC ülkeleri diplomatlarının toplantısının sonunda aldığı ortak kararda, "Suriye'nin içişlerine yönelik BM Güvenlik Konseyi Şartı ile örtüşmeyen her türlü müdahale gözardı edilmeli" görüşünü dile getirdiği vurgulandı.