-RUSYA: "GÖRÜŞMELER TÜM TARAFLAR KATILMALI" MOSKOVA (A.A) - 23.05.2011 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da çatışmaları sona erdirmek için yapılacak görüşmelerin tarafların tamamını kapsaması gerektiğini söyledi. Lavrov, Libya'daki muhaliflerle Moskova'daki görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, "Bu noktada, bu çatışmanın çözümü için yürütülecek görüşmelere ülkedeki tüm siyasi güçlerin ve aşiretlerin temsilcilerinin katılması son derece önemli" diye konuştu. Sergey Lavrov, geçen hafta Libya lideri Muammer Kaddafi'nin temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Libya'nın BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyması ve Kaddafi'nin kentlerdeki askerlerini geri çekmesi gerektiğini vurgulamıştı. Rusya, Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ni ülkenin meşru hükümeti olarak tanımayı reddetmişti ve Kaddafi ile resmi ilişkilerini hala devam ettiriyor. Rus haber ajansı RİA Novosti, Lavrov'a yakın bir kaynağa dayandırarak yayımladığı haberde, Lavrov'un bugün Libya'daki muhaliflerin temsilcileriyle Moskova'da bir araya geleceğini kaydetmişti.