T24 LogoT24 Logo
Dünya

RUSYA: "GÖRÜŞMELER TÜM TARAFLAR KATILMALI" MOSKOVA (A.A)

23 Mayıs 2011 16:45

-RUSYA: "GÖRÜŞMELER TÜM TARAFLAR KATILMALI" MOSKOVA (A.A) - 23.05.2011 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da çatışmaları sona erdirmek için yapılacak görüşmelerin tarafların tamamını kapsaması gerektiğini söyledi. Lavrov, Libya'daki muhaliflerle Moskova'daki görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, "Bu noktada, bu çatışmanın çözümü için yürütülecek görüşmelere ülkedeki tüm siyasi güçlerin ve aşiretlerin temsilcilerinin katılması son derece önemli" diye konuştu. Sergey Lavrov, geçen hafta Libya lideri Muammer Kaddafi'nin temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Libya'nın BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyması ve Kaddafi'nin kentlerdeki askerlerini geri çekmesi gerektiğini vurgulamıştı. Rusya, Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ni ülkenin meşru hükümeti olarak tanımayı reddetmişti ve Kaddafi ile resmi ilişkilerini hala devam ettiriyor. Rus haber ajansı RİA Novosti, Lavrov'a yakın bir kaynağa dayandırarak yayımladığı haberde, Lavrov'un bugün Libya'daki muhaliflerin temsilcileriyle Moskova'da bir araya geleceğini kaydetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24