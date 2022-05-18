T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya, 34 Fransız diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

18 Mayıs 2022 15:20

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği ülkedeki 34 Fransız diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa’nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy’nin bakanlığa çağrılarak Fransa’da 41 Rus diplomatın kışkırtıcı ve haksız bir karar ile istenmeyen kişi ilan edilmesinin sert bir şekilde protesto edildiği belirtildi.

Söz konusu adımın Rus-Fransız ilişkilerine ve yapıcı ikili iş birliğine ciddi zarar getireceği vurgulanan açıklamada, “Bu karara cevap olarak Rusya’daki Fransız diplomatik kurumlarında 34 çalışan ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi. Bu kişilerin, ilgili notanın Büyükelçiye teslim edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Rusya topraklarını terk etmeleri gerekiyor.” ifadelerine yer verildi.

rusya34fransızdiplomatistenmeyen kişi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24