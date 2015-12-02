Rusya 30 milyon Euro'luk projeyi iptal etti

Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye sınırında Rus savaş uçağını düşürmesi sonrası iki ülke arasında ilişkilerin gerilmesi üzerine, Türk şirketi Anel Elektrik’in Moskova’da yapacağı 30 milyon Euro’luk stat elektrik altyapısı projesinin Rus işverenler tarafından iptal edildiği bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Türk firması Anel Elektrik’in Rusya’nın başkenti Moskova’da yapacağı Central Dynamo Stadı projesi işveren tarafından iptal edildi. Şirket stadın alçak gerilim, zayıf akım ve yangın alarm sistemleri işlerini Codest International S.R.L. firması ile birlikte yürütecekti.

“Güncel gelişmeler nedeniyle...”

Anel Elektrik’ten KAP’a yapılan açıklama şöyle:

Proje ana yüklenicisi Codest International S.R.L. ile şirketimiz arasında 28.08.2015 tarihinde, Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan VTB Arena - Central Dynamo Stadı Projesi alçak gerilim, zayıf akım ve yangın alarm sistemleri işlerinin yapımı için imzalanan ve kamuya duyurusu yapılan 29.630.380 Euro tutarındaki ön anlaşma (Letter of Award) sonrasında, ana sözleşmenin imzalanması için yapılan görüşmeler, güncel gelişmeler nedeniyle ana işveren tarafından sonlandırılmıştır. Şirketimizce söz konusu iş için herhangi bir teminat mektubu ve benzeri taahhüt verilmemiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

1928'de inşa edilen Central Dynamo Stadı Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası kapsamında yenilenecek.