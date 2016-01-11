Rusya, 3 Türk üniversitesiyle anlaşmasını iptal etti

Rusya Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi, Türk'deki üç üniversitesi ile yaptığı işbirliğini iptal etti.

Rusya Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi'nin (MEPhI), Hacettepe, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Ankara Üniversitesi ile yürüttüğü eğitimde iş birliği anlaşmalarını iptal ettiği bildirildi. Hacettepe ve İTÜ'nün anlaşmaları, iki üniversite arasında bilim, eğitim ve sosyal alanlardaki iş birliğini, Ankara Üniversitesi ile yapılan anlaşma Mersin Akkuyu'da kurulacak nükleer santrale yetişmiş insan gücü sağlamayı kapsıyordu.

Prof. Dr. Erkan İbiş: Şaşkınız

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Üniversitemizin Rusya Federasyonu'nda bulunan 8 üniversite ile anlaşması bulunurken, bunlardan biri olan MEPhI tarafından anlaşma iptali kararı alındı. MEPhI’nin aldığı bu kararı şaşkınlıkla karşılıyoruz ve üzüntü duyuyoruz. Ülkeler arasında zaman zaman yaşanabilecek siyasi anlaşmazlıkların bilim ve eğitim alanlarını etkilemesine izin verilmemesi gerekir. Çünkü bilim, eğitim, bilgi evrenseldir ve politik etkilerden bağımsızdır. Ayrıca gelecekteki ilişkilerin inşasında temel alanların başında bilim ve eğitimin geldiği unutulmamalıdır. Buradan hareketle; Üniversitemiz kapıları Rusya Federasyonundan gelen akademisyen ve öğrencilere her zaman açık olduğu gibi, Rusya Federasyonundaki ortaklarımızla süregelen bilim ve eğitim ilişkilerimizin de akamete uğramaksızın tarafımızca devam ettirilme isteğimizi korurken, aynı evrensel bakış açısı ile Rusya tarafının da benzeri anlayışı koruması gerektiği inanç ve tavsiyemizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” dedi.

"Teessüflerimizi bildiren mesaj hazırlıyoruz"

“İnanıyoruz ki 'üniversite' kavramına içkin olan evrensellik ve barışçılık ilkeleri Rusya Federasyonu'nda köklü ilişkilere sahip olduğumuz ortaklarımız için de geçerlidir.” şeklinde devam eden İbiş, şunları söyledi: “İki ülke arasında artık kopması mümkün olmayan çok yönlü, derin ilişki içinde özel bir yeri bulunan bilim ve eğitim alanındaki ortaklık, tıpkı diplomasi gibi, bu ilişkinin temellerinden birisidir. Öte yandan MEPhI’ye konuyla ilgili teessüflerimizi bildiren bir mesaj hazırlıyoruz. Bu kararlarını evrensel üniversite anlam ve değerleriyle uyuşmadığını onlara bu mektupla ileteceğiz.”