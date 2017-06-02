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Ekonomi

Rusya: 3 Türk şirketine domates izni verebiliriz

Rusya tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un başkanı Sergey Dankvert, Rusya'nın Türkiye'ye domates yaptırıma ilişkin açıklama yaptı

02 Haziran 2017 16:31

Rusya tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un başkanı Sergey Dankvert, sadece 3 Türk şirketinin Rus pazarına domates satmasına izin verebileceklerini belirtti.

St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dankvert, Türkiye'de denetledikleri 3 şirkete Rusya'ya domates ihraç etme izni verebileceklerini söyledi.

Söz konusu şirketlerin toplam üretim kapasitesinin yılda 30-40 ton olduğu kaydeden Dankvert, "Geri kalan şirketlere henüz izin veremeyiz, onları değerlendiremeyiz" ifadelerini kullandı.

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