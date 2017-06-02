Rusya: 3 Türk şirketine domates izni verebiliriz

Rusya tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un başkanı Sergey Dankvert, sadece 3 Türk şirketinin Rus pazarına domates satmasına izin verebileceklerini belirtti.

St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dankvert, Türkiye'de denetledikleri 3 şirkete Rusya'ya domates ihraç etme izni verebileceklerini söyledi.

Söz konusu şirketlerin toplam üretim kapasitesinin yılda 30-40 ton olduğu kaydeden Dankvert, "Geri kalan şirketlere henüz izin veremeyiz, onları değerlendiremeyiz" ifadelerini kullandı.