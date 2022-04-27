Rusya, 287 Britanya milletvekilinin ülkeye girişini yasakladı: "Rusofobik histeriyi kamçıladılar!"

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Britanya yasama sisteminin alt meclisi Avam Kamarası'ndan 287 milletvekiline yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu.

Moskova, kararın Britanya Parlamentosu'nun 11 Mart'ta Luhansk ve Donetsk'teki ayrılıkçı yapılara destek veren 386 Rus Devlet Duması üyesine yaptırım uygulama kararına karşılık alındığını bildirdi.

Yaptırım listesine alınan 287 Britanya milletvekilinin artık Rusya Federasyonu'na giremeyeceği belirtildi.

Rus haber ajansı RİA Novosti'nin aktardığına göre açıklamada, "Bu insanlar Rusya karşıtı yaptırımların yürürlüğe sokulmasında en aktif rolü oynadı; Britanya'da Rusofobik histeriyi kamçıladılar" denildi.