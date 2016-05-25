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Dünya

Rusya: 28 bin IŞİD ve El Nusra militanını öldürdük

"IŞİD ve El Nusra'ya yapılan operasyonlarda Suriye ordusunun da katkısı var"

25 Mayıs 2016 12:22

Rusya'dan, geçen eylül ayından itibaren Suriye'de düzenlenen hava operasyonlarında 28 bin IŞİD ve El Nusra militanının öldürüldüğü açıklaması geldi.

RIA Novosti'nin haberine göre, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Yevgeni Lukyanov, "Rusya'nın gerçekleştirdiği operasyonlarda 28 bin IŞİD ve El Nusra militanı etkisiz hale getirildi" dedi.

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de düzenlenen güvenlik konferansında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lukyanov, "Tahminlerimize göre geçen yıl 30 Eylül'de hava operasyonlarımız başladığında, 80 bin civarında IŞİD ve El Nusra militanı vardı. Bugüne kadar 28 bini etkisiz hale getirildi. Bunda Suriye ordusunun da katkısı var" diye konuştu.

Lukyanov, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin son iki yılda düzenlediği operasyonlarda ise 5 bin civarında militanın öldürüldüğünü bildirdi.

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