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Ekonomi

Rusya 23 ton antibiyotikli Türk tavuğunu geri yollayacak

Mevcut yasalara göre ürünler ihracatçı ülkeye geri gönderiliyor ya da imha ediliyor

14 Ocak 2016 12:33

Rusya'nın Primorye kentinde Türkiye'den gelen tavuk kıymasında, izin verilenden fazla antibiyotik belirlendiği için 23 ton tavuk geri yollanacak.

DHA'da yer alan habere göre; Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) Primorye laboratuvarlarında, Türk menşeili tavuk kıymasından alınan numunede izin verilen seviyenin neredeyse iki katı fazla antibiyotik tespit edildiği belirtildi.

Konu ile ilgili Rosselkhoznadzor bölge yönetimi internet sayfasından yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Türk firması tarafından imal edilen ve yerel bir üreticinin adresinde veteriner sertifikası ile 2015 yılı sonunda Vladivostok limanından Rusya'ya sokulan 23 tondan fazla et ürünü tespit edildi. Rosselkhoznadzor resmi devlet veteriner laboratuvarı verilerine göre ithal ürünlerde izin verilen ölçüden 1.8 kat daha fazla Antibiyotik oksitetrasiklin tespit edildi."

Mevcut yasalara göre ürünler ihracatçı ülkeye geri gönderiliyor ya da imha ediliyor.

 

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