Rusya, 20.5 ton çileği Türkiye’ye geri gönderdi

Rusya Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi, (Rosselhoznadzor) Krasnodar Krayı ve Adıge Cumhuriyeti İdaresi görevlilerinin Türkiye'den deniz yoluyla Tuapse limanına getirilen 20.5 ton çileğin geri gönderdiği bildirdi.

Rus haber ajansı İnterfaks'ta yer alan haberde veteriner, denetimi sırasında çileğin Rusya'da tehlikeli olarak kabul edilen Batılı çiçek trips böceklerini içerdiği ve bunun Krasnodar Bölgeler arası veteriner laboratuvarında tespit edildiği kaydedildi. Çilekler, Rusya'da yürürlükteki yasalar uyarınca Türkiye'ye geri gönderildi.