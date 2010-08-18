-RUSYA 2044'E KADAR ERMENİSTAN'DA ERİVAN (A.A) - 18.08.2010 - Rusya, Ermenistan'daki askeri varlığını 2044 yılına kadar uzatıyor. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in yarın Ermenistan'a yapacağı ziyaretten önce Rus medyasına konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan, ziyaret sırasında bu yönde bir anlaşma imzalanacağını belirtti. Ülkesindeki Rus askeri varlığının devamını güvenlikleri açısından önemli olarak gören Nalbantyan, 1995 yılında 25 yıllık süre için imzalanan anlaşmanın 2044 yılına uzatılarak 49 yılına çıkarılmış olacağını belirtti. Nalbantyan, "Rus askeri üssü, Rusya Ferderasyonu'nun çıkarlarına cevap vermenin ötesinde, Ermeni silahlı güçleriyle birlikte, Ermenistan'ın güvenliğini garanti edecektir" dedi. Anlaşma, Ermenistan'da bulunan 3 bin kişilik Rus askeri varlığının güçlendirilmesini de öngörecek. Ermenistan'da iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin sözcüsü Edvard Şarmazanov ise imzalanacak anlaşmanın Ermenistan'ın sınırlarının korunmasını ve Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ sorununu güç kullanarak çözme ihtimalini saf dışı edeceğini söyledi.