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Dünya

Rusya, uzay sektörünü modernize etmeyi hedefliyor

Rus uzay kurumu Roskosmos, başka gezegenleri keşfetmekten vazgeçmedi. Rusya, 2030'a kadar Ay, Venüs ve Jüpiter'e uzay araçları göndermek için yeni bir roket geliştirmeyi hedefliyor.

13 Mart 2012 15:25

 

T24 - Rusya, 2030'a kadar Ay, Venüs ve Jüpiter'e uzay araçları göndermek için yeni bir roket geliştirmek ve krizdeki uzay sektörünü modernize etmek istiyor.

2030'a kadar bu stratejiyi hayata geçirmek amacıyla devlet başkanlığı nezdinde uzay için özel bir kurul oluşturulacağı belirtildi.

Radikal'in Kommersant gazetesine dayandırıdığı habere göre;  hırslı bir strateji geliştiren Rus uzay kurumu Roskosmos, başka gezegenleri keşfetmekten vazgeçmedi ve Ay'ın insanlı uçuşlarla Dünya'ya toprak numunesi getirilmesi dahil incelenmesi, özellikle Venüs ve Jüpiter'in keşfi için bir dizi proje yürütülmesini öngörüyor.

Hükümete geçen hafta iletilen bu belgeye göre, Roskosmos, 2030'dan önce Ay'a insanlı bir uçuş yapmayı, yüzeyine kozmonot indirdikten sonra bunları Dünya'ya getirmeyi istiyor.

Gazete, ayrıca Rus uzay kurumunun başka ülkelerle işbirliği yaparak Mars'a kalıcı bir bilimsel istasyon ağı yerleştirmeyi planladığını yazdı.

Roskosmos'un ayrıca Angara isimli yeni bir roket, insanlı uçuşlar için yeni bir uzay aracı inşa etmek istediğini belirten gazete, kuruluşun şu an kullanılmakta olan ve geçen yıl önemli sorunlarla karşılaşan Sovyet teknolojilerini de değiştirmek istediğini duyurdu.

Rusya'nın en doğusundaki Vostoçni uzay üssünün 2015'te uyduların fırlatılması için hazır olması gerektiğini de belirten Kommersant, Rusya'nın uzay sektörünü modernize etmek için 2015'e kadar yabancı teknolojiye yatırım yapacağını, 2020'den itibaren de bunu Rus teknolojisine çevirmeyi amaçladığını yazdı.

Gazete ayrıca 2030'a kadar bu stratejiyi hayata geçirmek amacıyla devlet başkanlığı nezdinde uzay için özel bir kurul oluşturulacağını belirtti.

Rusya geçen yıl birçok uyduyu uzaya fırlatamamış, Uluslararası Uzay İstasyonu'nan (UUİ) gönderilen bir ikmal aracı ile 15 yıldan bu yana ilk gezegenlerarası keşif projesi için Mars'ın uydusu Phobos'a gönderilen uzay aracı başarısız olmuştu.

 

 

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