Rusya, 2018 Paralimpik Olimpiyatları'ndan men edildi

Uluslararası Paralimpik Komitesi, Rusya'yı Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenecek 2018 Paralimpik Oyunları'na katılmaktan men etti. Rus paralimpik sporcular, oyunlara katılamayacak.

Sputnik'in R-Sport'dan çeviri haberine göre, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Rusya'nın üyeliğinin yeniden başlatılmasına karşı çıktı.

IPC Başkanı Philip Craven, Rus paralimpik sporcuların Pyeongchang'da gerçekleştirilecek oyunlara katılamayacağını söyledi.

Karar, IPC'nin Abu Dhabi'de gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında alındı. Toplantıda Rusya'nın sunduğu belgeler incelendi.

Toplantıdan bir gün önce Rusya Paralimpik Komitesi Başkanı Vladimir Lukin, IPC çalışma grubu tarafından yeniden üyelik konusunda kriterlerin sağlandığını kabul ettiğini belirtmişti.

Doping iddiaları nedeniyle Rus sporcuların 2016 Rio Paralimpik Olimpiyatları'na katılmaları da engellenmişti.