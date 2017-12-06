T24 LogoT24 Logo
Spor

Rusya, 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edildi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'nın 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edildiğini açıkladı

06 Aralık 2017 01:16

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya\'nın 2018 Kış Olimpiyatları\'ndan men edildiğini açıkladı.
Rusya, Güney Kore\'nin Pyeongchang şehrinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları\'nda mücadele edemeyecek. Uluslararası Olimpiyat Komitesi\'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Olimpik Komitesi\'nin sistematik olarak doping yaptığı ve bu nedenle Rus sporcuların olimpiyatlara katılamayacağını, ancak dopinge bulaşmadığı kanıtlanan sporcuların olimpiyat bayrağı altında tarafsız olarak yarışabileceği bildirildi.
Rusya Kayak Federasyonu\'ndan yapılan ilk açıklamada ise, bu karar sonrası büyük şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşadıkları ifade edildi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) daha önce, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları\'nda doping yaptığı tespit edilen Rus sporculara ömür boyu men cezası vermişti. 

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC RusyaKış OlimpiyatlarıRusya Güney Kore PyeongchangUluslararası Olimpiyat KomitesiRusya Olimpik KomitesiRusRusya Kayak FederasyonuUluslararası Olimpiyat Komitesi IOCSoçi Kış OlimpiyatlarıDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24