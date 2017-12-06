Rusya 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edildi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men ederken, doping testleri temiz çıkan Rus atletlerin bağımsız olarak oyunlarda mücadele etmesine izin verdi.
İsviçre'nin Lozan kentindeki IOC İcra Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men edildiği duyuruldu.
Açıklamada, doping testleri temiz çıkan Rus atletlerin ise 2018 Kış Olimpiyatları'na bağımsız olarak katılmasına izin verildiği belirtildi.
Rus atletlerin, 2018 Kış Olimpiyatları'nda "Rusya'dan katılan olimpik atlet" adıyla mücadele edeceği ifade edildi.