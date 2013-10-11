Rusya 20 tonluk insansız hava aracı üretecek

Rusya’nın, kara ve havadaki hedeflere düzenlenecek operasyonlarda kullanılmak üzere 20 ton ağırlığında insansız hava aracı geliştirdiği belirtildi.

Rusya'da Pravda gazetesinde yer alan habere göre, dev uçağın prototipi 2018 yılında tamamlanacak. Uçağın sahip olacağı özellikler gizli tutulsa da, ABD’nin geliştirdiği insansız hava araçlarına benzerlik göstereceği ifade edildi. Rus yetkililer, dev insansız hava aracının bu alanda yapmak istedikleri atılımların bir göstergesi olduğunu belirtti.

Pravda’ya açıklama yapan Rusya Jeopolitik Akademisi Başkan Yardımcısı Vladimir Anokhin, “Teoriye bakış açısı, mühendislik ve tasarım fikirleri açısından bakıldığında, dünyada en son sırada değiliz” dedi.

Anokhin buna rağmen önlerinde uzun bir yol olduğunu söyledi. Rus yetkili, “Bu alanda onlarca yıl çalışma yapmış ekiplerimiz var... Ancak yeterli insan gücüne sahip değiliz. Sanayi altyapımız yetersiz. Şu an ihtiyacımı olan çok sayıda dev insansız hava araçlarını üretecek yetenekli insanların sayısız da yetersiz” dedi.

ABD'nin savaş uçağı büyüklüğündeki insansız uçağı X-47B'nin deneme uçuşu:

'Savunma gücümüzü artıracak'

İnsansız sistemler konusunda uzman olan Rus yetkili Denis Fedutinov ise ‘Rusya’da insansız hava aracı geliştirilmesi aşamasında geri kalındığını’ belirtti.

Fedutinov, “Yeni nesil ve çeşitli insansız hava araçları geliştirmek için Rusya Savunma Bakanlığı bütçe çalışmaları yapıyor” dedi.

NBC News sitesinin haberine göre, insansız hava araçlarına büyük yatırım yapan ABD, casusluk amaçlı olarak öne çıkardığı uçakları Kuzey Kore’yi gözlemek için kullanacak. Site, Japonya ile yapılan yeni bir anlaşma kapsamında ABD’nin casus uçaklarının Japonya’dan havalanarak K.Kore’yi gözleyeceğini belirtti.

Anokhin ise insansız hava araçları programının Rusya’nın savunmasını güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Anokhin, “İnsansız hava araçları insan hayatını riske atmadan birçok görev gerçekleştirebilir” ifadesini kullandı.