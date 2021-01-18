Rusya, 2 Hollandalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'nın geçen sene 2 Rus diplomatını "istenmeyen kişi" ilan ettiği hatırlatılarak, bunun "düşmanca" ve "kışkırtıcı" adım olduğu belirtildi.
Açıklamada, Hollanda'nın Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Yoost Rayntes'in bakanlığa çağrıldığı aktarılarak, "Rusya tarafı, mütekabiliyet gereği Hollanda'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatların iki hafta içinde ülkeyi terk etmeleri gerekiyor." ifadesi kullanıldı.
Hollanda, 10 Aralık 2020'de, "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle 2 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.