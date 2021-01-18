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Dünya

Rusya, 2 Hollandalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

18 Ocak 2021 15:38

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirdi.

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