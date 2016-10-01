Rusya 2 büyük petrol şirketini özelleştiriyor

Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov, petrol şirketleri Rosneft’in bir kısmının ve Başneft’in tamamını özelleştirme kararı aldıklarını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre basın toplantısında konuşan Şuvalov, “Başneft ve Rosneft özelleştirme konusunu ek olarak inceledikten ve hükümet Devlet Başkanı’na (Vladimir Putin) rapor verdikten sonra, Başneft çoğunluk hissesinin satış sürecini yeniden başlatma kararı alındı. Ayrıca derhal Rosneft’in yüzde 19.5’inin satış hazırlıklarını başlatıyoruz” dedi.

Başneft’i özelleştirme sürecine Rosneft’in de katılabileceğini belirten Rusya Başbakan Yardımcısı, “Rosneft, ihaleye katılma konusunda hiçbir şekilde kısıtlanmayacak” diye ekledi.

Rusya hükümetinin Başneft’teki çoğunluk hissesinin tamamının satılacağını tekrarlayan Şuvalov, “Hükümetin ilgili kararı bugün imzalanabilir” diye konuştu.

Başneft ve Rosneft satışından "en az 1 trilyon ruble (15 milyar dolar) kazanmayı planladıklarını" belirten Şuvalov, “Rosneft’in yüzde 19.5’lik hissenin satışına yabancı yatırımcılar da ilgi duyuyor. Başneft’e gelince bu özelleştirmeye sadece yerli yatırımcılar ilgi duyuyor” ifadelerini kullandı.