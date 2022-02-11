Rusya, 17 yaşındaki üç genci 'Minecraft'ta istihbarat binasını patlatma planı yapmaktan' suçlu buldu

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Rusya'da mahkeme, üç Sibiryalı genci aralarında ünlü online oyun Minecraft'ta Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasını patlatmayı planlamak da olan farklı suçlamalardan suçlu buldu.

Nikita Uvarov, Denis Mikaylenko ve Bogdan Andreyev, 2020'nin Haziran ayında FSB'nin Krasnoyarsk'taki bürosunun bulunduğu binaya "Ana terörist FSB'dir" yazan ve tutuklu anarşist Azat Miftakhov'a destek veren posterler yapıştırdıktan sonra gözaltına alınmıştı. Üç şüpheli de gözaltına alındıkları zaman 14 yaşındaydı.

Krasnoyarsk'taki Doğu Askeri Mahkemesi perşembe günü Uvarov, Mikaylenko ve Andreyev'i "terör aktiviteleri gerçekleştirme amacıyla eğitim görmekten" suçlu buldu.

Tutuklamalardan sonra FSB, üçlünün telefonlarını incelemişti. Telefonlarda piroteknik yapımı ile ilgili ve duvarlara molotof fırlatıldığı videolar görüldüğü belirtilmişti. Üçlünün Minecraft oyununda sanal bir FSB binasını patlatmak için de plan yaptığı görüldü.

Uvarov ceza kolonisinde 5 yıla çarptırılırken, Mikaylenko ve Andreyev'e de 3 ve 4 yıl ertelenmiş hapis cezası verildi.