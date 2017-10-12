Rusya, 15 Kırım Tatarını gözaltına aldı

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da, 15 Kırım Tatarı Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gözaltına alındı.

Kırım Haber Ajansı’na göre, sabah saatlerinden itibaren Kırım Tatarlarının evlerinde Rus güvenlik güçlerince arama yapıldı. Aramalar sonunda 15 Kırım Tatarı’nın Akmescit'teki FSB merkezine götürüldüğü, bazılarının ise Bahçesaray Polis Merkezi'nde tutulduğu ifade edildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maryana Betsa, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kırım Tatarlarının evlerinde yapılan aramalara tepki gösterdi. Betsa, "Sinikliğin bir sınırı var mı? Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da, Kırım Tatarlarına yönelik ayrımcılığın yeni kanıtları. İşgalciye yönelik uluslararası baskı artırılmalı." ifadelerini kullandı.