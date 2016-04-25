Rusya, 14 ton marulu Türkiye'ye geri gönderdi

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Türkiye'den getirilen 14 ton marulu gerekli sağlık koşullarını taşımadığı gerekçesiyle üreticiye geri gönderdi.

Interfaks ajansına konuşan Rosselhoznadzor'dan bir yetkilinin açıklamasına göre, Gelencik limanına Türkiye'den getirilen 14 tondan fazla Iceberg marulunda bir tür tarım zararlısı olan Kaliforniya çiçek tripslerine (Frankliniella occidentalis) rastlandı.

Rusya'ya sokulması engellenen marullar üretici firmaya iade edilmek üzere yola çıkarıldı. Rusya en son aynı gerekçeyle 15.9 ton patlıcanı iade etmiş ve Türkiye'den patlıcan alımına da bugünden itibaren yasaklanmasına karar vermişti.