Rusya 10 yıllık Çeçen operasyonunu bitirdi

Rusya'nın Çeçenistan'da yaklaşık 10 yıldır süren terörle mücadele operasyonunu dün gece sona erdirdiği bildirildi.



Rus İtar-Tass haber ajansı, Rusya Terörle Mücadele Komitesi tarafından yazılı açıklamada, "Bu kararla bölgedeki durumun normale dönmesi, bölgenin ekonomik ve sosyal altyapısının yeniden inşası ve geliştirilmesi amaçlanıyor" ifadesi kullanıldığını duyurdu.



Çeçenistan Başkanı Ramazan Kadirov da geçen ay yaptığı açıklamada, istihbarat raporlarına göre cumhuriyetteki militan sayısının 480 olduğunun ileri sürüldüğünü, ancak bunun 70'ten fazla olmadığını belirtmiş, terörle mücadele operasyonlarına son verilmesiyle ilgili kararın 31 Mart'a kadar alınabileceğini söylemişti.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Albay Vasiliy Pançenkov, geçen ay yaptığı açıklamada, "Eğer Çeçenistan'daki terörle mücadele operasyonlarını sona erdirme yönünde siyasi bir karar alınırsa bölgede bulunan tüm içişleri bakanlığı birimleri de pratikte geri çekilmiş olacak" demişti.



Pançenkov, Çeçenistan'da İçişleri Bakanlığına bağlı askerlerin toplam sayısının 20 bin olduğunu belirterek, Çeçenistan'da kendilerine bağlı bulunan 46'ncı tugay ve Savunma Bakanlığı'na bağlı olan 42'inci tümenin operasyonlar resmen sona erdirilse bile kalmaya devam edeceğini sözlerine eklemişti.



Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, geçen ay Rusya iç istihbarat servisi Başkanı Aleksandır Bortnikov'a, 1999 yılında başlatılan terörle mücadele operasyonlarının resmen sona erdirilmesini değerlendirmesi talimatı vermişti.



