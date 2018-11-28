T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rusya 1 milyar euro değerinde Eurobond'u satışa sundu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Kasım (DHA) - Rusya Maliye Bakanı, yıllık yüzde 3 gelire sahip 1 milyar euro değerinde eurobondları satışa sunduklarını açıkladı

28 Kasım 2018 17:33

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Kasım (DHA) - Rusya Maliye Bakanı, yıllık yüzde 3 gelire sahip 1 milyar euro değerinde eurobondları satışa sunduklarını açıkladı.
Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bir tahvil fiyatı nominal değerinin yüzde 99.221’i kadar belirlendi. Yıllık ödeme ile kupon gelirinin oranı yıllık yüzde 2.875 olarak belirlendi ve bu da yıllık yüzde 3’lük ödemeye tekabül ediyor.
2025 yılında ödeme ile tahvillerin ilk baştaki gelir düzeyi yıllık yüzde 3 seviyesindeydi. Fakat başvuru alımlarında yıllık yüzde 2,875-3’e düşürüldü. Organizatör “VTB Capital” oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaKasım DHARusya Maliye BakanıMaliye BakanlığınınYıllıkFakatOrganizatörCapital”
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24