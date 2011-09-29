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Spor

Rusya: 0

29 Eylül 2011 00:01

-Rusya: 0 - Türkiye: 3  MONZA (A.A) - 28.09.2011 - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Türkiye, geçen yılın Dünya Şampiyonu Rusya'yı 3-0 yenerek, adını tarihinde ikinci kez yarı finale yazdırdı.  İtalya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada, (B) Grubu'nu ikinci olarak tamamlayarak play-off turuna çıkan ve bu turda da İspanya'yı set vermeden rahat geçen (A) Milli Takım, çeyrek finalde Rusya ile mücadele etti. Karşılaşmanın ilk setinde, 8-7 Rusya'nın üstünlüğüyle geçilen ilk teknik molanın ardından ''Filenin Sultanları'', savunmadaki etkisinin yanına hücumda Neslihan, Eda ve Neriman'ın smaçlarını da ekleyince, ikinci teknik molaya 16-13 önde girmeyi bildi. Rusya'nın file üstünde etkili olması ve maçta dengeyi kurmasıyla 21-21 eşitlikle girilen setin son bölümünde rakip takım, bir ara 24-23'lük skorla set sayısı atmaya hak kazansa da milliler, oyunu bu noktadan çevirerek seti 27-25 kazanmayı başardı. İkinci sette, ilk setteki kontrollü oyununun aksine savunma organizasyonunda sıkıntı çeken ay yıldızlılar, ilk teknik molaya 8-5 geride girdi. Milliler, rakibi karşısında bir ara öne de geçmesine rağmen, basit hatalar nedeniyle ikinci teknik molayı da 16-15 geride geçti. Oyunun son bölümünde servislerdeki etkinliğini iyice artıran ''Filenin Sultanları'', Rusya'nın da savunmada basit hatalar yapmasıyla bu seti de 4 sayı farkla 25-21 kazanarak, setlerde 2-0 öne geçti. Maçın üçüncü setine oyunun kontrolünü elinde tutarak başlayan (A) Milli Takım, savunmadaki hırsıyla rakibini hataya zorladı ve ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Molanın ardından oyundaki hakimiyetini sürdürürken, Gamova'nın etkili hücumları nedeniyle farkı açamayan milliler, ancak buna rağmen Neslihan'ın etkili smaç servisleriyle ikinci teknik molayı, 3 sayılık farkla 16-13 önde geçti. (A) Milli Takım, oyunun son bölümünde gerek savunma, gerekse file üzerinde etkisini iyice artırdı ve seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı. Milliler bu galibiyetle, 2003 yılında Ankara'da düzenlenen şampiyonadan sonra tarihinde ikinci kez adını yarı finale yazdırma başarısını elde etti.  Son Dünya Şampiyonu Rusya karşısında 3-0'lık skorla bir üst tura yükselen Türkiye, yarı finalde ise Sırbistan-Polonya maçının galibiyle oynayacak. Salon: Palaiper Monza Hakemler: Zorica Bjelic (Sırbistan) xxx, Heike Kraft (Almanya) xxx Rusya: Perepelkina x, Makhno x, Gamova xxx, Morozova x, Goncharova x, Ulyakina x, (Kabeshova x, Fateeva x, Startseva x, Borisenko x) Türkiye: Gözde xxxx, Eda xxxx, Özge xxx, Neriman xxxx, Bahar xxx, Neslihan xxx, (Gülden xx, Gizem xxx, Esra xxxx) Setler: 25-27, 21-25, 19-25 Süre: 83 Dakika (29, 27, 27)  

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