Rusya - Venezuela ortak tatbikatı

Rusya'ya ait 2 stratejik bombardıman uçağı, Venezuela'ya indi. Rus haber ajansı RİA Novosti, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayanarak yayımladığı haberde, TU-160 tipi 2 adet Rus stratejik bombardıman uçağının Venezuela'ya indiğini duyurdu.

RİA Novosti, 2 bombardıman uçağının, Venezuela'da birkaç gün kalıp tarafsız sular üzerinde eğitim uçuşu yapacaklarını ve ardından Rusya'daki üslerine döneceklerini bildirdi.

ABD savaş gemileriyle Gürcistan'a Karadeniz'den yardım getirilmesinin ardından Rusya, Venezuela ile birlikte yılsonuna dek ortak deniz tatbikatı düzenlemeyi planladığını, bunun önceden tasarladığını ve Gürcistan'da ağustos ayında çıkan gerilimle ilgisinin olmadığını açıklamıştı