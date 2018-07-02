Rusya - İspanya maçında, futbol tarihinde bir ilk yaşandı

Dünya Kupası Son 16 Turu'nda ev sahibi Rusya ile İspanya arasında oynanan maçta futbolseverler tarihi bir ana tanıklık ettiler. Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov 97. dakikada Dünya Kupası ve futbol tarihinde bir ilkin yaşanmasını sağladı.

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası Son 16 Turu’nda ev sahibi Rusya ile İspanya karşı karşıya geldi. Temposu oldukça düşük, pozisyon açısından kısır, izleyenleri uyutan, Rusya’nın sadece savunma, İspanya’nın ise sadece pas yaptığı karşılaşma, yine de Dünya Kupası ve futbol tarihine geçmeyi başardı. Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, 97. dakikada yaptığı değişiklikle Dünya Kupası’nda bir ilkin yaşanmasını sağladı.

Normal süresi 1-1 berabere biten karşılaşma uzatmalara gitti. 12. dakikada Sergei Ignashevich’in kendi kalesine attığı golle öne geçen İspanya, Gerard Pique’nin neden olduğu penaltı sonrası Artem Dzyuba’nın golü ile 41. dakikada rakibine yakalandı. Karşılıklı iki golün dışında oldukça sıkıcı geçen karşılaşmayı izleyenler, oynanan futboldan keyif almasalar da tarihi bir ana tanıklık etmiş oldular. Maçın normal süresinde üç oyuncu değişikliği hakkını kullanan Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, uzatmalarda Dünya Kupası ve futbol tarihinde “Uzatma dakikalarında 4. oyuncu değişikliği hakkı”nı ilk kullanan teknik adam oldu.

Aleksandr Erokhin, 97. dakikada Daler Kuzyaev’in yerine oyuna dahil olunca futbol sahalarına yeni gelen kuralı ilk yaşatan isim oldu. Daha sonra İspanya Teknik Direktörü Fernando Hierro da, normal sürede kullandığı üç oyuncu değişikliği hakkına ek olarak, 104. dakikada Marco Asensio’nun yerine Rodrigo Moreno’yu oyuna alarak uzatmalarda 4. oyuncu değişikliği hakkını kullanmış oldu.

Yeni kural mart ayında onaylanmıştı

Futbol oyun kurallarını belirleyen kurum olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, eleme maçlarında uzatmaya gidilmesi durumunda takımlara bir oyuncu değişikliği hakkı daha tanınmasına Mart 2018’de izin vermişti.