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Rüşvette pişmanlık affı geliyor

Artık önceden ihbar edilen rüşvet, suç olmayacak. Rüşvet parasını yetkili makama teslim eden ceza almayacak.

05 Şubat 2012 02:00

T24 - Artık önceden ihbar edilen rüşvet, suç olmayacak. Rüşvet parasını yetkili makama teslim eden ceza almayacak. Rüşvet veren de, pişman olup ihbar ederse yargılanmayacak.


TBMM’ye sunulan yargı paketi ile artık rüşvet almak ve vermek, belli şartlar ile suç sayılmayacak. Rüşvet parasını yetkili makama teslim eden ceza almayacak. Rüşvet veren de, pişman olup ihbar ederse yargılanmayacak.


Bugüne kadar uygulanan, ‘’Rüşvet alan da veren de suçlu’’ ilkesi değişiyor ve önceden bildirim ile rüşvet suçuna af geliyor. Bu konuda üç ayrı düzenleme yapılıyor. Bu düzenlemeler şöyle:


1- Rüşvet alan kişinin, durum resmi makamlarca öğrenilmeden önce, rüşvet konusu şeyi soruşturmaya yetkili makamlara aynen teslim etmesi hâlinde, hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Rüşvet alma konusunda başkasıyla anlaşan kamu görevlisinin durum resmi makamlarca öğrenilmeden önce durumu yetkili makamlara haber vermesi hâlinde de hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz.


2- Rüşvet veren veya bu konuda kamu görevlisiyle anlaşmaya varan kişinin, durum resmi makamlarca öğrenilmeden önce, pişmanlık duyarak durumdan yetkili makamları haberdar etmesi hâlinde, hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz.


3- Rüşvet suçuna iştirak eden diğer kişilerin, durum resmi makamlarca öğrenilmeden önce, pişmanlık duyarak durumdan yetkili makamları haberdar etmesi hâlinde, hakkında bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz.”


TBMM’ye sunulan yargı reformu tasarısının rüşvetle ilgili madde gerekçesinde ‘’Rüşvet, bir kamu görevlisinin, görevinin ifasıyla ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması için, kişiyle anlaşarak kendisine veya başkasına bir menfaat sağlamasıdır. Kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması hâlinde, bu kişi bakımından fiil suç oluşturmaz. Bu durumdaki kişiyi mağdur olarak kabul etmek gerekmektedir’’ denildi.


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