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Rüşvette ikinci dalga: 18'i polis 40 kişi gözaltında

Ağustos ayı başında yapılan ilk rüşvet operasyonundan sonra bugün de 18'i polis 40 kişi gözaltına alındı.

09 Ağustos 2010 03:00

T24 - İstanbul Emniyeti'nde Ağustos ayı başında yapılan ilk rüşvet operasyonundan sonra bugün de 18'i polis 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da rüşvet operasyonunda ikinci dalga bugün gerçekleşti.

18'i polis 40 kişi gözaltına alındı. Aynı operasyonun ilk dalgasında da 75 kişi gözaltına alınmıştı.

Bazı alışveriş merkezlerinin personel taşımacılığını yapan şirkete "rüşvet ve yolsuzluk" iddiasıyla operasyon düzenlenmişti. Baskında ele geçirilen ajandada 23 trafik polisinin adının geçtiği görüldü.

Soruşturmada çete üyelerinin personel servisi ihalelelerine girdiği, ihaleye giren diğer şirketleri tehdit ettikleri belirlendi. Zanlıların rakip şirket yöneticilerinin ve çalışanlarının yollarını kesip dövdükleri de ortaya çıktı.

Gözaltına alınan polis memurlarının ise rüşvet karşılığında taşıma şirketlerinin eksiklerini görmezden geldiği, ihalelerde rakip firmaların çekilmesini sağladığı öne sürülüyordu.


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