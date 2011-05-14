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RÜŞVETTE 45 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A)

14 Mayıs 2011 16:56

-RÜŞVETTE 45 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 ilde düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan dokuzu kamu görevlisi 45 kişi tutuklandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Bursa, Hakkari, İzmir ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Adliyeye getirilen şüphelilerden 15'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ''Hayali ihracat, yolsuzluk, rüşvet alıp vermek ve resmi belgede sahtecilik'' suçlarına karıştıkları iddia edilerek nöbetçi mahkemeye sevk edilen dokuzu kamu görevlisi 45 kişi tutuklandı.

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