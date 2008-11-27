'Rüşvetle tahliye'de 12 avukata gözaltı

‘Rüşvet aldığı’ iddiasıyla bir mahkeme başkanının tutuklanmasının ardından, bir emniyet amiri ile 12 avukat gözaltına alındı. Avukatların çeteyle pazarlık yaptığı iddia edildi



İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Asım Korkut’un geçen ay rüşvet karşılığı tahliye kararı verdiği gerekçesiyle tutuklanmasıyla sonuçlanan Yengeç 1 operasyonunun ardından, Yengeç 2 operasyonu da İzmir Adliyesi’nde deprem etkisi yaptı.



Operasyonda bir emniyet amiri ile 12 avukatın da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı, üç avukat aranıyor. Zanlıların çete liderleriyle rüşvet karşılığı tahliye edilmeleri için pazarlık yaptıkları öne sürülüyor.



Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök’ün talimatıyla, önceki gece İzmir ve ilçelerinde birçok ev ve işyerine baskın yapıldı.



Emniyet amiri gözaltında



Baskında, açığa alınan eski İzmir Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Ferruh Güneş, daha önce serbest kalan Korkut’un kardeşi Hamza Korkut, yeğeni avukat Mehmet Korkut, Asım Korkut’un avukatı Şakir Balcı, hâkime rüşvet verip serbest kalan çete lideri Vedat Orhan Çelenk’in avukatı Ahmet Ömer Ayçiçek, MHP’den geçen dönem milletvekili adayı olan avukat Tarcan Ülük, MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı avukat Murat Çakal, Nuri-Vedat Ergin kardeşlerin avukatı Ergün Bademci, Titan saadet zinciri sanıklarının avukatı İsmail Bora Ergüder gözaltına alındı.



Eğitim Şubesi’nde görevli emniyet amiri Alper Tolga Evcil’in de gözaltına alındığı bildirildi.

Savcı Gök’ün talimatıyla yürütülen operasyonda üç avukatın da arandığı belirtildi.



