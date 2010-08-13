Rüşvetin sonu idam oldu!

T24- Çin'in üçüncü büyük sanayi kenti Tiencin'in "Ekonomi Planlama Dairesi Başkanı", astronomik miktarda rüşvet almak suçundan idama mahkim oldu.





Resmi Şinhua (Yeni Çin) haber ajansına göre, Tiencin Ekonomi Planlama Dairesi Başkanı Pi Tsianşıng, 1995-2005 yılları arasında toplam 7,55 milyon yüen (1,7 milyon TL) rüşvet almaktan suçlu bulundu.





Devlet 1995-1998'de 220 milyon yüenlik gelirin kayda alınmadığını da saptadı. Tsiangşıng, genelde olduğu gibi, iki yıl içinde iyi hali sürdürürse cezası ömürboyu hapse çevrilecek.





Çin'i 61 yıldır yöneten Komünist Parti, kurucu önder Mao Zıdong'dan (1893-1976) beri "6 Büyük Kötülük" ile mücadele ediyor. Bunlar başta rüşvet, kumar, uyuşturucu, fuhuş, hırsızlık ve batıl inanç.





Başkent Pekin'in 120 km güneydoğusunda, Sarı Deniz'e 40 km yakın olan Tiencin, Şangay ve Pekin'den sonra Çin'in üçüncü büyük sanayi kenti.

